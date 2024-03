¿Hubo enojo? La reacción de Diego Martínez a la chicana de Insua en la previa del Boca-San Lorenzo

La conferencia de prensa se mostraba amena. Los entrenadores no solo dejaban conceptos futbolísticos sino hasta se abrían a confesar cuestiones personales de su rol como entrenador. Sin embargo, un momento irrumpió con cierta tensión en la conferencia conjunta entre Diego Martínez y Ruben Darío Insua.

El momento en cuestión poco tiene que ver con Boca Juniors y el partido del próximo sábado ante San Lorenzo. Un periodista le consultó a ambos sobre los partidos en los que se enfrentaron, con el Gallego en el Ciclón y Martínez dirigiendo primero a Tigre y luego en el clásico Huracán-San Lorenzo. En ambos lo ganaba el equipo de Martínez hasta que los de Insua empataron.

Mirá el video

El primero en responder fue el Gallego: "No me acordaba de eso, pero el pasado no se puede modificar. Lo importante es que esto es un clásico y que la gente vea un buen espectáculo. El único resultado que nos sirve es ganar, después nunca se sabe lo que puede pasar".

Luego fue el turno del técnico de Boca que lanzó: "Yo sí me acuerdo de los dos partidos". Inmediatamente, Insua lo interrumpió para responder con una chicana incómoda, recordando el clásico: "Yo también me acuerdo, pero no lo quise decir. Con Huracán se tiraban, hacían tiempo, se caía el arquero, el defensor, los delanteros...".

Lo cierto es que si bien la situación se ofreció como una broma para distender -de hecho Insua le pegó a modo de broma al DT- lo cierto es que a Martínez no le gustó nada y de hecho hasta le molestó. Los cronistas de ambos equipos de la señal de TyC Sports, Tato Aguilera en Boca y Toni Arregui en San Lorenzo, dieron cuenta de esta situación.

¿El saludo entre ambos este sábado calmará la tensión?