El picante cruce de Demichelis con un periodista tras la caída de River ante Huracán: “No me podés preguntar a mí si…”

Tras la dolorosa e inesperada derrota del pasado viernes, en un partido amistoso, llegó la primera caída oficial del año para River. En el Tomás Adolfo Ducó, en el marco de la 12ª fecha de la Zona A de la Copa de la Liga Profesional, el Millonario perdió ante Huracán por la mínima diferencia.

Tras el pitazo final, el primero en acudir a la sala de conferencia de prensa fue Martín Demichelis. El director técnico del elenco de Núñez analizó la actuación de sus dirigidos dentro del campo de juego y, sobre el final de la misma, tuvo un particular ida y vuelta con un periodista.

Mirá el video

Para comenzar, el comunicador expresó: "Va a empezar el sueño de todos ustedes y los hinchas. A veces se nota que es un River que no tiene juego y hay niveles muy bajos... ¿Sentís que le está llegando el mensaje, que están con tu idea absorbida para poder llevarla al frente?". Ante esto, Demichelis cortó en seco: "¿Qué mensaje?".

Posteriormente, el corresponsal de DSports agregó: "El mensaje de cómo jugar y el mensaje que puedan recibir con tantos cambios. ¿Sentís que le llega a los jugadores la idea de cómo jugar?". Nuevamente, el DT de River fue contundente: "Preguntale a los jugadores. No me podes preguntar a mí si les llega el mensaje". El periodista, finalizó: "No tenemos chances de hablar con ellos nunca. Por eso te lo pregunto a vos".

Al momento de desarrollar su respuesta final, Demichelis sentenció: "Hay una idea. Es la realidad que a pesar de que sea doloroso perder y que sea la primera derrota del 2024, hay unos números que reflejan un montón de cosas hasta hoy. Perder siempre duele, pero si repasas las estadísticas éramos el equipo que estaba mejor posicionado en un montón de cosas que reflejan las estadísticas. No sé de qué mensaje me hablás, porque la idea refleja buenos números a pesar de que hayamos perdido. El rival en el segundo tiempo casi no nos llegó y nos concretó. Nosotros tuvimos y no concretamos. No hay mucho más para explicar en el fútbol".