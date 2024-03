El jugador de River que comparó a Demichelis con Bielsa: “No son muy distintos”

Nicolás Fonseca, mediocampista de River Plate, tuvo su primera convocatoria con la Selección de Uruguay, oportunidad que llegó después de que Marcelo Bielsa se fijara en él por los buenos rendimientos que tuvo en el equipo millonario. Luego de haber tenido minutos en los amistosos, el joven futbolista comparó el estilo de ambos DT y aseguró que son muy parecidos.

Fonseca habló de Demichelis y Bielsa.

"Lo que me piden Demichelis y Bielsa no es muy distinto. Son muy parecidos. Estoy muy agradecido a ambos de que saquen lo mejor de mí", dijo y, en diálogo con 100% Deporte, por radio Sport 890 profundizó: "Me pide que todas mis características las haga durante mayor cantidad de tiempo en los partidos. Jugar fluido, jugar para adelante, cuidar las marcas".

"Me quiero adaptar lo antes posible a lo que quiere Bielsa para poder estar en sus planes. Fue muy lindo que un referente del fútbol como él habló de mi. Me llena de orgullo. Tengo que seguir creciendo y mejorando. Ahora que estoy acá, quiero estar en la Copa América. Si Dios quiere voy a hacer las cosas muy bien en River. Trabajando y con mucha humildad", agregó.

Por otra parte, detalló cómo atravesó sus primeras semanas en River en las que fue uno de los apuntados por los hinchas: "Traté de estar aislado de la crítica de las redes sociales cuando empecé en River. Yo se que hay mucha exigencia, pero porque River está acostumbrado a ganar. Así son los equipos grandes y yo quiero estar en los equipos grandes".