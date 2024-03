Beligoy explicó por qué acompañó la denuncia del árbitro Dóvalo contra Tevez: “Si se meten con…”

Si bien el cuestionamiento hacia el arbitraje del fútbol argentino ha sido una constante, en el último tiempo se desató una verdadera guerra entre algunos protagonistas que alzaron la voz contra jueces de manera puntual, al sentirse perjudicados.

El ejemplo más evidente y que involucró a la AFA fue el de Carlos Tevez, que tras el partido entre Barracas Central e Independiente denunció mala voluntad del juez Pablo Dóvalo, que respondió con una denuncia judicial. En el medio, no solo dos dirigentes de la AFA sino también el Director Nacional de Arbitraje, Federico Beligoy, quien hasta el momento no se había expresado.

Consultado por las críticas en el fútbol argentino hacia algunos jueces, Beligoy le restó importancia: "Pasó toda la vida. Siempre fue cuestionado el arbitraje acá y todas las partes del mundo. Sabemos que es parte del juego, lo entendemos hasta que no crucen un límite que es el permitido..."

Mirá el video

Sin embargo, en la entrevista con Daniel Retamozo para TyC Sports fue interrumpido, específicamente para preguntar si Carlos Tevez cruzó ese límite, pero el exárbitro evitó hablar al respecto: "De cuestiones así, personales, y más estando judicializadas, no hablo".

Luego, explicó por qué acompañó la medida judicial de Dóvalo contra Tevez: "No tiene nada que ver que un participante del fútbol se exprese de manera totalmente fuera de lugar hacia cualquier persona. Ese es el límite. Si se meten con la persona, con su integridad, su honestidad, su hombría de bien, podés ser un técnico, un médico o un kiosquero, pero obviamente se tomarán acciones judiciales. Por eso tenemos un sindicato y representación gremial, para hacer esa defensa de nuestros afiliados. Si se meten en temas personales, nosotros nos metemos de lleno".

Finalmente, fue consultado sobre el desempeño del juez en ese partido entre Barracas Central e Independiente, sobre lo cual tampoco quiso hablar. "Ese es un tema que se habla puertas para adentro. Hay temas que no hablamos públicamente. Como en tu trabajo, hay cosas que vos no decís al aire. Cuestionás todo, estás cuestionador, no te alcanza lo que te digo...".