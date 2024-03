La picante frase del Kun Agüero al bancar a Tevez, ¿con palito para Holan?: “Hay otros entrenadores que…”

Sergio Agüero fue uno de las grandes estrellas que dijeron presente en el Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini. Durante la jornada de este sábado, Independiente realizó la denominada Noche del Rey, en la cual celebró sus 120 años de historia con una jornada a puro show.

En la previa del encuentro, y luego de una emotiva presentación en la que fue ovacionado por los hinchas presentes, el Kun dialogó ante los micrófonos de TNT Sports y habló de todo. Entre los temas que tocó, le brindó todo su apoyo a Carlos Tevez, ¿con palito para Ariel Holan?

Para comenzar, Agüero expresó: "A Carlitos lo veo muy bien. Primero hay que valorarle que ha venido en un momento muy difícil. Hay otros entrenadores que rechazaron poder estar en el club. Carlitos tuvo la valentía de venir y agarrar en un momento muy complicado".

"Lo está haciendo bien. Obviamente hay que reconocer, y el hincha tiene que saber, que el club pudo invertir en el plantel con lo que tenía. Después podemos discutir cómo está jugando, pero lo veo bastante bien. Me gusta porque tiene una idea muy europea y tiene un equipo atrás que trabaja muy bien", añadió el hombre surgido de la cantera de Independiente.

Para finalizar, volvió a darle su respaldo a Tevez: "Me pone muy contento su presente. Los resultados después pueden ser buenos o malos, pero las ganas que él tiene de que al club le vaya bien, eso a uno como hincha lo pone contento".

Qué dijo Holan días atrás

"Por supuesto que volvería a Independiente. Soy muy respetuoso de Tevez, el equipo es muy competitivo. En algún momento volveré. Será cuando tenga que ser. Hay que dejar que las cosas se den solas", expresó en diálogo con Sacá del Medio, de Radio Continental, donde reconoció que estuvo la posibilidad antes de la confirmación de Carlitos como DT.

"No hubo unanimidad el año pasado para volver a Independiente. Necesitaba descansar y estar bien, pero además esa uniformidad de criterios no estuvo. En Independiente el entrenador tiene que estar al 100%, y entendía que no era lo mejor para ese momento del club", expresó y, en la misma charla, recordó su salida.

Holan se ilusiona con volver a Independiente.

Además, añadió: "Hubo futbolistas que no funcionaron de la manera en que hubiéramos deseado. Yo no firmaba los contratos ni ponía los sueldos. Muchos decían que tenía la llave del club, yo tenía solo la de mi oficina. Pasamos de tener un equipo competitivo y en 2019 no pudimos repetir. Parece que el único que hizo todo fui yo".

"Me dolió mucho cuando me fui y creo que había muchísimo por hacer. Creo que cuando el club está unido se consiguen cosas, la Sudamericana no fue una casualidad. Cuando me fui del club fue contra mi voluntad, yo tenía mucho para dar", explicó y se refirió a la Noche del Rey: "Desde el día que dejé de ser entrenador que no voy a la cancha de Independiente, ya son muchos años. Estoy muy agradecido por la invitación, y quiero ir a disfrutar", sentenció Holan.