La particular confesión de Daniel Oldrá sobre su presente en Godoy Cruz: "No soy feliz..."

Godoy Cruz atraviesa un muy buen presente y mucho tiene que ver Daniel Oldrá. El entrenador, desde que se hizo cargo del plantel junto con Nélson Ibáñez y Nicolás Olmedo, pusieron al Tomba entre los mejores de la Copa de la Liga pasada y ahora están haciendo una tarea similar ya que dominan una de las zonas del certamen.

Mirá el video

Sin embargo, en diálogo con la señal ESPN, el Gato reiteró una vez más que no era su idea llegar para quedarse pero lo hizo con una particular frase: "Lo digo todos los días, no voy a cambiar porque es lo que siento. Yo le explico a todo el mundo que no soy feliz donde estoy. Es mi sentimiento. Si me das un lugar para estar, prefiero estar del otro lado, no sufriendo como loco".

"Si me das un lugar a elegir, es en ese lugar (inferiores), porque es el ámbito donde me siento cómodo. Es donde puedo aportar muchas más cosas. Pero son situaciones que pasan, la gente puede decir 'este está loco', siempre he sido un tipo que supe cuáles son mis virtudes y defectos. Es lo que siento, es un orgullo dirigir a Godoy Cruz y eso me pone feliz, lo disfruto", agregó.

Además, en la charla, reconoció que no sabe cuántos interinatos tiene en el club y lanzó otra simpática frase: "Pensé que iba a dirigir dos partidos y ya voy a llevar un año. Cuando se fue el Checho (Batista) a la Selección juvenil fue mi primer interinato, fue el ascenso a Primera, de ahí tuve muchos pero no los voy contando sinceramente".

"Soy de la vieja escuela y alrededor mío tengo a jóvenes con los que debatimos para ser lo más prácticos posibles. Siempre manifiesto que la responsabilidad mayor es del entrenador y trato de ser lo más simple posible. El secreto de este momento es de los jugadores. Hemos tenido un año super competitivos y se han hecho un grupo fuerte, son compañeros. Arrancamos a cinco puntos del descenso y estuvimos a un penal de jugar una final, es un proceso muy lindo", concluyó.