El Gato Oldrá sorprendió al responder qué haría si le ofrecen ser DT de River: “Le diría que…”

De Godoy Cruz se habla mucho. El equipo ha demostrado ser el más regular de la Copa de la Liga y cuando compitió por Libertadores contra Colo Colo no desentonó. Su entrenador, Daniel Oldrá, es elogiado en todo el país futbolero, aunque ha demostrado no interesarse por ese lugar en el que es ubicado.

En una charla con la señal ESPN, el Gato volvió a mostrarse firme con esa decisión, de no ser entrenador de fútbol más allá del interinato que asumió y extendió en el tiempo. "Lo digo todos los días, no voy a cambiar porque es lo que siento. Yo le explico a todo el mundo que no soy feliz donde estoy. Es mi sentimiento. Si me das un lugar para estar, prefiero estar del otro lado, no sufriendo como loco".

Mirá el video

Será por eso que, cuando le consultaron sobre la posibilidad de que lo llame River Plate, que es un equipo en el que jugó en su etapa como futbolista, fue tajante al determinar que no lo haría, aunque sorprendió al revelar el motivo. "Le diría que no porque es un club muy grande para mí. Hay que estar no capacitado, súpercapacitado para dirigir a un equipo de esa característica, y más en Argentina. Si estoy bien acá, es muy difícil sinceramente que me quiera ir", señaló el DT de Godoy Cruz.

Luego, Oldrá aseguró que no tiene ganas de dejar el Tomba: "Tengo una vida constituida. Ojo que por ahí en algún momento me dirán: 'Gato, hay que correrse de acá porque viene gente a Godoy Cruz más capacitada'. Ahí uno verá que puede llegar a hacer. Pero mientras el club me dé un lugar, es difícil que quiera irme por más que sean River o Boca".

Finalmente, recordó su etapa como jugador de River, donde sumó 11 partidos y un título local. "Passarella era mi ídolo, jugaba de 6. A mí me tocó jugar de 3 al lado de él y fue un sueño. También estuve con el Checho Batista, el Pipa Higuaín, Balbo, Batistuta, el Polilla Da Silva, el Negro Enrique, el Loco Enrique, Serrizuela. Pensé que nunca iba a jugar en River", señaló.