Por qué silbaron a Mbappé en el partido que Francia le ganó a Chile

La selección de Francia y la de Chile se enfrentaron en un amistoso por la fecha FIFA del mes de marzo, y los locales silbaron a la máxima estrella que tienen los subcampeones del mundo.

Kylian Mbappé fue el centro de los pitidos en la victoria de los suyos ante el país trasandino. El motivo es que los dirigidos por Didier Deschamps jugaron en el estadio Velódrome, el estadio de Olympique Marsella, el clásico rival del PSG.

"Si no me silban, me sorprendería gratamente. Sé muy bien que aquí no estoy en territorio conquistado, pero no tengo ningún problema con eso, no lo tomo como algo personal. Yo también lo entiendo", había anticipado el jugador de los Blues, que termina a fin de año su contrato con el equipo parisino.

El futbolista que jugará en el Real Madrid en la siguiente temporada fue silbado por los franceses hinchas del Marsella en la previa del partido cuando su nombre fue mencionado en los parlantes y luego, volvió a recibirlos cada vez que tocaba la pelota.

Los dirigidos por Ricardo Gareca comenzaron ganando el partido hasta que Fofana y Kolo Muani cambiaron la historia en 25 minutos y le dieron vuelta el partido a Chile. Giroud puso el 3-1 al final del segundo tiempo y cerca de que se termine el encuentro, y Osorio descontó para la Roja en un choque que incómodo para Kylian Mbappé, a pesar de la victoria de Francia.