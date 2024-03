El repudiable mensaje de Chilavert contra Vinícius Jr. tras su llanto por ser víctima del racismo en las canchas: “El fútbol es para…”

Vinícius Junior conmovió al mundo del fútbol en las últimas horas en una conferencia de prensa previa al partido entre Brasil y España, donde fue consultado sobre el racismo que ha sufrido desde su llegada a Real Madrid. Esta situación generó la reacción de muchos fanáticos que apoyaron, pero también la de José Luis Chilavert quien posteo un desafortunado mensaje en las redes.

Pan y Circo,el primero que insulta y ataca a los rivales es el.Que No sea maricon,el fútbol es para hombres. — José Luis FelixChilavert Gonzalez (@JoseLChilavert_) March 26, 2024

El ex arquero no se guardó nada y respondió un video donde el futbolista aparece llorando con una repudiable frase: "Pan y Circo, el primero que insulta y ataca a los rivales es el. Que No sea maricón,el fútbol es para hombres".

En minutos, sus dichos se viralizaron y generaron controversia ya que recibió algunos mensajes de apoyo por su sentencia, aunque también aparecieron usuarios que apuntaron contra el paraguayo por su falta de empatía. Durante la rueda de prensa, el delantero afirmó que se siente frustrado porque los hinchas siguen saliendo impunes de los insultos racistas de los que es objeto.

"Cada vez me siento más triste, cada vez tengo menos voluntad de jugar. Nadie me está apoyando. Nunca he pensado en irme de LaLiga porque si no les daría a los racistas lo que ellos quieren", manifestó entre lágrimas Vinicius quien aseguró que, a pesar del racismo que ha sufrido en España, no ha pensado en abandonar el Real Madrid.