El descargo de Gabigol tras ser suspendido por intento de fraude en un control antidoping: “Estoy decepcionado con…”

El brasileño Gabriel Barbosa 'Gabigol' fue sancionado con dos años de suspensión por entorpecer un control antidopaje el 8 de abril de 2023 en el centro de entrenamiento del Flamengo, según informó el club. El tiempo de la sanción empezó a ese día, por lo que no podrá jugar hasta "abril de 2025", con lo que se perderá toda esta campaña y parte de la siguiente.

Ante esto, el futbolista realizó un fuerte descargo en el que busca aclarar lo sucedido y dar su versión de los hechos. "Me gustaría hablar y aclarar el juicio que se ha llevado a cabo hoy, en el que fui suspendido por un presunto intento de hacer trampa en una prueba antidopaje”, comienza el escrito publicado en su cuenta de X e Instagram.

Luego, agrega: “A pesar de mi respeto a la Corte, reitero que nunca he intentado obstruir o defraudar ningún examen, y creo que seré exonerado por el tribunal superior. Desde el comienzo de mi carrera como futbolista, siempre he seguido las reglas del juego y nunca he consumido sustancias prohibidas".

"Me han sometido a decenas de pruebas, todas ellas siempre negativas, lo que refuerza mi compromiso con mi club y con los hinchas. Estoy decepcionado con el resultado del juicio, pero seguiré cooperando con las autoridades deportivas y confío en que mi inocencia será probada y restablecida por el tribunal superior. Agradezco a todos por su apoyo en este momento difícil", cerró.

El club carioca afirmó que recibió "con sorpresa" el fallo y que "ayudará" a su jugador cuando presente un recurso ante la Corte Arbitral del Deporte, pues entiende que "no hubo ningún tipo de fraude, ni tentativa, que justifique la sanción aplicada". Gabigol se enfrentaba a un total de cuatro años de suspensión, acusado de violar el Código Brasileño Antidopaje por "fraude o tentativa de fraude de cualquier parte del proceso de un control".