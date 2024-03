Un jugador cuyo pase es del Manchester City liquidó a Pep Guardiola: “Fue un poco desagradecido conmigo”

Manchester City es uno de los equipos más exitoso de los últimos años y esa es una de las razones por las que muchos futbolistas que en su momento fueron importantes han tenido que dejar el club debido a la constante renovación de plantel que hace Pep Guardiola para encontrar su equipo ideal.

Ante esto, quienes han dejado la institución, suelen hablar de lo vivido y revelan internas pocos conocidas. En este sentido fue Joao Cancelo el que apuntó contra del DT tras ser acusado de mal compañero por el español antes de marcharse: “¡Se dijeron mentiras! Nunca he sido un mal compañero para ellos y se lo puedes preguntar a (Nathan) Aké o a Rico (Lewis)".

Joao Cancelo le respondió a Pep.

"No tengo ningún complejo de superioridad o inferioridad hacia ellos, pero esa es la opinión del entrenador...”, agregó. Pep, en su momento, dio a entender que el portugués no se alegraba por lo bien que rendían sus compañeros: "El señor Guardiola tiene mucha más fuerza que yo cuando dice algo...".

"Me quedé triste porque no es verdad. Creo que el Manchester City fue un poco desagradecido conmigo cuando me dijeron eso, porque yo fui un jugador muy importante en los años que estuve allí. Nunca fallé en mi compromiso con el club, con la afición y siempre lo di todo. Recuerdo un momento en el que me asaltaron y atacaron y al día siguiente estaba jugando en el Emirates contra el Arsenal. Son cosas que no se olvidan, dejé a mi esposa y a mi hija solas en casa, aterradas...", siguió.

Para cerrar, apuntó: "Me siento realizado con lo que hice allí. Soy una persona transparente, nunca miento. La vida sigue y deseo que todo vaya bien, porque mientras estuve allí disfruté de mi fútbol y del equipo". En el City, el portugués jugó 154 partidos, marcó nueve goles y repartió 21 asistencias. Ayudó al club a ganar seis trofeos, incluyendo tres de Premier League.