Canapino terminó 10° en la carrera del millón de la IndyCar: cuánto dinero embolsó

Agustín Canapino logró su mejor resultado en la IndyCar Series. El piloto argentino fue parte de la carrera del millón, cita que no otorgó puntos para el campeonato y que se disputó en el circuito The Thermal Club de California, y consiguió cruzar la meta en la décima posición de la prueba que tuvo diferentes alternativas por su particular formato.

El domingo se dividió en tres. Luego de la clasificación del sábado, se disputaron dos carreras independientes, ambas a 10 vueltas o 20 minutos, y sólo seis pilotos se clasificaban a la ronda final, para una última prueba con 12 participantes a 20 vueltas con una pausa entre las 10 primeras y las 10 segundas.

Canapino fue parte de la primera de ellas y finalizó en el quinto lugar por lo que aseguró su presencia en la final. En el corte inicial terminó noveno y en el segundo fue décimo, posición por la que el cuatro veces campeón de Turismo Carretera recibió un cheque de 23 mil dólares.

En sus redes sociales, lo celebró con un mensaje: "Primer Top 10 en IndyCar. Muy buen fin de semana, siempre competitivos en un circuito muy cambiante y difícil. A disfrutarlo y seguir trabajando duro". Y en otro posteo, directamente bromeó con el vencedor: "Imagino que con el premio vas a invitar a comer algo, Alex Palou. Felicitaciones, bestia de crack".

El premio que se lleva el español fue de medio millón de dólares, mientras que el segundo clasificado, Scott McLaughlin (Penske), se embolsó 350.000 y el tercero, Josef Newgarden (Penske), cobrará 250.000. El vigente campeón de la IndyCar, dominó de principio a fin, tanto en las mangas preliminares como en la carrera definitiva.