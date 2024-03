El contundente mensaje de un campeón del mundo a Mascherano por los Juegos Olímpicos: "Me encantaría"

Mientras Lionel Scaloni ultima los detalles para la participación de la Selección argentina en la Copa América que se disputará en Estados Unidos, Javier Mascherano hace lo propio pensando en los Juegos Olímpicos de París 2024. Para dicha competencia, el DT tiene la posibilidad de convocar a tres futbolistas mayores de 24 años.

La competencia tendrá lugar, en suelo francés, entre el 26 de julio y el 11 de agosto. Es decir, una semana después de la finalización del certamen continental en el que la Albiceleste buscará defender la corona lograda en 2021, cuando en la final venció a Brasil por la mínima diferencia en el estadio Maracaná.

Pese a lo apretado del calendario, nadie se lo quiere perder. Este es el caso de Cuti Romero, quien en las últimas horas dejó claro su deseo de ser convocado por Mascherano. En su charla con TyC Sports el defensor, autor del primer gol en el triunfo del pasado viernes ante El Salvador, fue contundente.

"Nunca estuve en uno, pero me encantaría tener esa oportunidad. En todo lo que sea para ayudar a mi país me encantaría estar. No depende de mí, sino del club. Si Masche me quiere llevar, yo estoy disponible", aseguró Romero, quien con la Selección argentina ya gritó campeón en la Copa América, Finalissima y Copa del Mundo.

De esta manera el cordobés, quien actualmente se desempeña con la camiseta del Tottenham de Inglaterra, se sumó a Nicolás Tagliafico, Rodrigo De Paul y Nicolás Otamendi como los campeones del mundo que le abrieron las puertas a una posible citación de Mascherano.