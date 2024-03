La incómoda pregunta al Tata Martino sobre la escandalosa acusación de un periodista en México

Gerardo Martino, el entrenador de Inter Miami, brindó una conferencia de prensa y fue consultado por un tema que se volvió a tocar en los últimos días en México: el partido que dirigió ante Argentina en la última Copa del Mundo.

Un periodista mexicano culpó al Tata de haber vendido el choque entre la Scaloneta y la Tricolor en Qatar, que terminó en 2-0 para los campeones del mundo: “Yo sí me atrevo a decir que hay algo. Tú no lo digas, yo lo digo. Es un misterio del pinche Tata que ese partido lo vendió. A mí que no me venga con nada".

Luego, Jorge Van Rankin continuó apuntándole al técnico de Las Garzas por no poner a un delantero que jugó en River: "¿Por qué no exhibió a su pinche delantero que está ahí?, ¿por qué no lo metió de titular? Porque lo iba a quemar, a evidenciar. Sí, Funes Mori, a ti me refiero, papá. Por eso no te metió. Sabían que le iba a romper la madre a Argentina si hubiera jugado este señor también. Ahí quedará la historia y él sabrá en su cabecita si lo que hizo es lo correcto".

Con un Messi brillante, Argentina venció por 2-0 a México en la última Copa del Mundo.

Chucky Lozano, un futbolista del plantel de México en el Mundial, también tuvo su opinión negativa sobre Martino: "Creo que nunca hubo una buena conexión tanto con él, como con su cuerpo técnico y los jugadores, tanto así que nos trataban como niños chiquitos, como si fuéramos militares, y manejar así al grupo creo que fue un error muy grande. Para mí, hubo una de las decisiones de su parte que no fueron las correctas; con base a mi experiencia y mi opinión, el Mundial fue la gota que derramó el vaso”.

Además, agregó: "Cuando llega el Mundial, obviamente no me sentía un titular indiscutible, pero sentía que tenía muchas posibilidades de jugar. Hasta el partido con Polonia todo iba bien con él, la relación, como siempre. Llega el partido de Argentina y haz de cuenta que yo para él fui un desconocido, alguien extraño, como si nunca me hubiera visto jugar".

En medio de la preparación del duelo ante New York Red Bulls, una periodista le mencionó al Tata los dichos del periodista mexicano y también los del Chucky, pero Martino movió su cabeza en señal de negación y respondió tajante: "Ningún comentario".

Mirá el video