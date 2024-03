"Max Verstappen está muy cerca del acuerdo con Mercedes"

Max Verstappen reafirmó días atrás su compromiso con Red Bull, pero los rumores que circulan en el paddock de la Fórmula 1 dicen lo contrario. Las persistentes noticias sobre su partida continúan, y ahora se intensifican en Mercedes, especialmente con la vacante que dejará Lewis Hamilton a partir de 2025.

Johnny Herbert activó una verdadera bomba.

Según Johnny Herbert, ex piloto de la máxima, en una entrevista para el medio 'The Sun', el acuerdo para que el neerlandés se una a Mercedes está próximo a concretarse, un fichaje que de concretarse generaría una verdadera revolución en la categoría reina del automovilismo.

"No es algo bueno para la F1 con todo esto sucediendo. No ayuda a la situación de Red Bull, que tiene al mejor piloto del mundo en este momento. Y están muy cerca de echarlo del equipo. He oído que está muy cerca del acuerdo con Mercedes", reveló el británico en la previa del Gran Premio de Australia.

Además, en la misma entrevista, aseguró que Red Bull se lo debe todo a él: "No se trata del espectáculo de Christian Horner, se trata del espectáculo de Max Verstappen, ya que él es quien gana todas estas carreras y campeonatos para Red Bull. Sería una locura que Max se fuera debido a la situación, Jos (su padre) ha dicho que será muy destructivo y lo destrozará, y creo que ha durado demasiado. En algunos aspectos, Christian realmente debería pensarlo y hacerse a un lado...".