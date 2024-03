Victor Wembanyama sigue cosechando elogios de figuras de la NBA

La primera temporada de Victor Wembanyama en la NBA viene siendo de ensueño. El pivot francés de San Antonio Spurs no deja de asombrar a propios y extraños con sus enormes dotes basquetbolísticos, lo que lo hizo acreedor de elogios de grandes estrellas de la liga.

En la caída ante Dallas Mavericks, por 113 a 107, Wemby no tuvo su mejor desempeño,y su planilla terminó con 12 puntos, 11 rebotes y 3 asistencias en 32 minutos. Aunque de todas formas le alcanzó para despertar el asombro del base rival, Kyrie Irving.

"Hay que estar atento a sus esfuerzos en el último momento y además tiene la sincronización de un base. Es capaz de recuperarse una y otra vez en defensa cuando está frente a un jugador exterior en uno contra uno. Hoy creía que tenía hecha una bandeja y terminó tapándola. Tiene una envergadura inmensa con la que cubre mucho espacio. A mí, como competidor, me gusta ir a por él y desafiarlo, porque si puedes terminar con él delante, eso quiere decir que puedes hacerlo contra cualquiera del resto del mundo", comentó.

Más allá de que el interior francés es el máximo candidato a quedarse con el premio a Rookie del Año, muchas son las voces que se unieron y creen que puede quedarse con el galardón a Jugador Defensivo del Año, algo que Dreymond Green no cree factible, pero si Irving.

"Hace cosas como las haría un Jugador Defensivo del Año. Ha superado todas las estadísticas de los anteriores jugadores que lo ganaron. Ustedes lo ven. No sé a quién van a elegir, pero quiero decir que tiene todas las herramientas para ser nombrado Jugador Defensivo del Año. Seguro que es un candidato. No sé cómo no podría estar en esa discusión salvo si no cumpliese el criterio de partidos y minutos jugados", cerró el experimentado base.