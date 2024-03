La impactante confesión de Richarlison, figura de la Selección brasileña: "Pedir ayuda me salvó la vida"

La Confederación Brasileña de Fútbol realizó un anuncio significativo destinado a salvaguardar y apoyar a los futbolistas de la selección. En un movimiento hacia el cuidado integral, sumó al equipo médico de la Verdeamarela una psicóloga (Marisa Santiago), cuya función será brindar acompañamiento en cuestiones relacionadas con la salud mental de los jugadores.

Esta noticia fue muy bien recibida y uno de los que celebró la decisión fue Richarlison, delantero del Tottenham Hotspur, quien confesó que tocó "fondo" y que "pedir ayuda le salvó la vida". El brasileño admitió que buscaría a un profesional después de que en septiembre del año, al ser sustituido en un partido internacional, las cámaras le cazaran llorando en el banquillo.

La ayuda psicológica lo sacó de la depresión al delantero del Tottenham.

"Me salvó la vida de la noche a la mañana, estaba tocando fondo. Es importante que la selección cuente con un psicólogo que ayude a los jugadores. Sólo nosotros sabemos la presión a la que estamos sometidos, no solamente en la cancha, sino también fuera de ella", expresó en Londres, donde la selección se prepara para disputar dos amistosos ante Inglaterra y España.

Luego, agregó: "Logré encontrar mi felicidad nuevamente. Me sentía un poco deprimido, triste... No era el Richarlison que todos conocían. Incluso el entrenamiento fue diferente. Entonces, creo que logré reencontrar eso (con terapia), esa esperanza que tenía. Esta alegría que tengo dentro de mí".

"Había días que no quería salir de casa, salir de mi habitación... Iba a entrenar, iba directo a casa y me encerraba en mi habitación. Entonces eso fue difícil para mí. Y como dije, parece que hablo más con la gente, me desahogo, creo que parece haber mejorado. También el cariño que recibí de la gente. Porque sabemos el prejuicio que existe cuando la gente dice que está buscando ayuda. Yo mismo tenía ese prejuicio, pero gracias a Dios, ya no lo tengo”, cerró el brasileño que acumula 48 partidos internacionales.