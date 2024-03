Dalma Maradona y una respuesta bomba: ¿a quién hubiera votado Diego en Boca entre Riquelme y Macri?

Juan Román Riquelme y Mauricio Macri se enfrentaron en las últimas elecciones presidenciales en Boca, y Dalma Maradona reveló a quién hubiera votado Diego, quien supo tener grandes diferencias con ambos.

Ante todo, la actriz contó cómo la recibió el club de la Ribera cuando falleció su padre en 2020: "Yo la verdad es que no tengo mucha relación porque la verdad que con todo lo que pasó con mi papá fue medio raro, pero también ellos se portaron muy bien con nosotras cuando pasó lo de mi papá y le hicieron ese homenaje", remarcó, en referencia al partido que Boca le ganó 2-0 a Newell's con goles de Cardona en una Bombonera vacía por la pandemia, que tuvo solamente iluminado al palco de Maradona durante el entretiempo.

"Me habían puesto una grada ahí arriba y vino el hermano de Román y me dijo: 'Qué grada, vamos al palco', como una cosa muy clara y para mí muy emocionante, porque yo todavía estaba cayendo en una realidad que no quería caer. Se portaron muy bien en ese sentido", agregó.

Luego, Dalma confesó lo que para ella hubiera hecho Diego si hubiese tenido la posibilidad de votar entre Román y Macri: "Hay algo con Riquelme que es como de un jugador de fútbol a otro y hay un lenguaje que con la otra parte nunca se llegó".

De esta manera, en declaraciones con el programa de stream Gelatina, la hija del capitán de la Selección argentina que ganó el Mundial 1986 dio a entender que el ídolo de Boca se hubiera inclinado por el actual presidente del Xeneize en caso de haber ido a votar a la Bombonera.