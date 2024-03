Messi inédito: un jugador del Inter Miami reveló el “secreto mejor guardado” de Lionel

Seis meses pasaron desde que Lionel Messi tomó la decisión de abandonar los flashes del Viejo Continente y comenzar con un nuevo estilo de vida. Luego de dos temporadas con el París Saint Germain, el mejor jugador del mundo se mudó a Estados Unidos junto al resto de su familia para disfrutar de los años finales de su carrera en el Inter Miami.

Cada día que pasa, al capitán de la Selección argentina se lo vez más cómodo en su nuevo destino. Comenzando su segunda temporada con las Garzas, y luego de haber ganado el primer título de la historia del club, hay un dato que no pasa desapercibido: nunca habló públicamente en inglés.

Messi se ilusiona con seguir sumando títulos en Inter Miami.

En este contexto, uno de los jugadores del Inter Miami fue el encargado de revelar "el secreto mejor guardado" de Messi. En la entrevista que le brindó al podcast Player/Manager, el mediocampista Julian Gressel se refirió a la situación que vivió en medio de la pretemporada, más precisamente en el partido de su equipo con el Al Hilal.

Para comenzar, contó: "Leo y yo bromeamos desde el primer día. Cuando estábamos en Arabia Saudita, Leo vino y se tapó la boca como hace siempre por las cámaras. Me dijo algo en inglés, era la primera vez que me hablaba en inglés. Me dijo: 'Ahora cambiamos. Vos te quedás y Jordi corre. Jordi va más atrás'. Yo le dije que sonaba bien".

En la segunda parte de la anécdota, el alemán que se nacionalizó estadounidense se refirió a la actitud de Messi tras la primera charla: "Se acercó otra vez y me dijo: 'Mi inglés es muy bueno, ¿no? Y le dije: 'Sí, muy bueno. ¡Entendí todo!'".

Para finalizar, Gressel contó las sensaciones de compartir el día a día con el GOAT: "Por supuesto que al principio parece un poco surrealista. Ni siquiera sabes qué esperar. Y es difícil darse cuenta de todo en este momento. Y así sigue siendo, si soy honesto. Es difícil expresar con palabras lo que sientes. Pero hasta ahora va todo bien, es un tipo muy agradable. Es fácil hablar con él e incluso bromear. Y por supuesto, la calidad del lugar es increíble. Estar allí tan de cerca es realmente genial y una gran experiencia para mí".