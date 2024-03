El fuerte reclamo de Tevez a la dirigencia de Independiente tras la victoria ante Argentinos: "Hace seis meses vengo..."

La actualidad le volvió a sonreír a Independiente, que rápidamente se repuso de la dolorosa derrota ante Racing en el clásico de Avellaneda y volvió al triunfo ante un durísimo Argentinos Juniors. El triunfo le permite al equipo de Carlos Tevez recuperar la cima del campeonato y se ilusiona.

Finalizado el encuentro, el DT brindó una conferencia de prensa en la que no ocultó su alegría por la vuelta al triunfo: “Hoy me voy feliz. Lo empatamos con mucho carácter. El equipo estuvo cómodo en el segundo tiempo con la presión y empezamos a mejorar”.

"Le ganamos al puntero y a un equipo candidato, que sabe a lo que juega. El grupo dio vuelta el resultado y siempre intentando jugar bien", agregó el Apache. Además, sentenció: "Independiente mostró hoy que estos chicos quieren seguir creciendo”

Luego, Tevez habló de sus jugadores más importantes del plantel. El primero fue el arquero, Rodrigo Rey, que volvió a ser clave al atajar una serie de situaciones claras para Argentinos.

El Apache no escatimó en elogios para él y hasta se animó a hacer un fuerte pedido a la dirigencia: “Tengo al mejor arquero del fútbol argentino. No sólo es un excelente arquero sino un increíble profesional. Hace seis meses vengo insistiendo en la renovación de su contrato".

Por otro lado, respaldó a Gabriel Ávalos, su centrodelantero que todavía no marcó en el Rojo y esta vez desaprovechó dos chances claras, una de cabeza y otra por intermedio de un penal, que desvió por encima del travesaño. "Hoy pudimos cubrir bien a Ávalos. Recién hoy tuvo situaciones para marcar. Se vio un Gabriel más libre y no tanto de espaldas, se sintió cómodo. Él sabe que cuando se abra el arco, va a empezar a hacer goles. Tiene confianza, por eso no lo saco. Es insistir e insistir. Los que hemos jugado de delanteros, lo entendemos. A veces se te hace esquivo el gol. Es muy importante que no se cayó más allá del penal errado”, cerró el DT.