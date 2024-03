Qué dijo Di María del grupo de Central en la Libertadores y el motivo extrafutbolístico que lo hace dudar de volver: "Afecta y choca un montón eso"

Es claro que Ángel Di María tiene el sueño de volver a Rosario Central, pero ese deseo puede quedarse en eso, un sueño, o puede hacerse realidad en una definición que quedará latente, al menos hasta junio, cuando se vence su contrato con su actual club el Benfica.

Tras su llegada a la concentración de la Selección argentina, en el marco de una nueva fecha FIFA de amistosos, el delantero brindó una entrevista con la señal de ESPN en la que habló nuevamente de su deseo: "Estoy tranquilo y pendiente de todo. Es un sueño poder volver a Central. Lo voy a decir siempre".

Sin embargo, luego confesó cuál es el motivo extrafutbolistico que puede hacerlo cambiar de opinión. "Últimamente estuve viendo todo lo que estuvo pasando en Rosario, que eso también influye en la familia. Tengo mis viejos y mis hermanas. Todas las cosas que estuvieron pasando, a uno lo afecta y lo choca un montón", reconoció, con respecto a la violencia desatada que vive su ciudad natal.

Sin embargo, también habló de lo que sí lo motiva: "Las ganas y la ilusión siempre están. Ayer estuve viendo el sorteo de la Libertadores y es un poco de todo lo que a uno se le mete en la cabeza. Estoy tranquilo y esperando que se termine el contrato con Benfica. Veré qué es lo que hago".

Consultado precisamente sobre los rivales del Canalla en la competencia, señaló: "El grupo es complicado. El club está bien, está haciendo las cosas bien. De local Central es muy fuerte. De visitante hay momentos que está muy bien y otros en los que las cosas no salen. Pero en una Libertadores, cuando te hacés fuerte de local, se terminan dando las cosas”.

Finalmente, dejó palabras para el entrenador Miguel Ángel Russo, con quien reconoció contactos. "Siempre me llega lo que dice. Tengo una relación con él. No tan cercana pero de vez en cuando tengo algún mensaje. Es una persona muy respetuosa y para mí es un ídolo de Rosario Central, amado por todo el mundo. Para mi es un orgullo tener una charla con él. Hablamos poco y nada, pero sé y me pone muy feliz que él diga eso", cerró.