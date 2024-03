Mascherano reveló por qué desafectó a Leandro Brey de la convocatoria al Sub 23: “Boca nos comentó que…”

A días de que Lionel Scaloni confirme la lista de convocados para la Selección argentina, Javier Mascherano hizo lo propio con la de la Selección argentina Sub 23, que había generado mucha expectativa ante la posibilidad de sumar a los futbolistas de Europa.

En ese sentido, la lista contó con las sorpresas de la inclusión de jugadores que no venían siendo parte, como Alan Varela, Nicolás Paz, Marco Pellegrino y Matías Soulé, quienes se sumaron al proceso de cara a los Juegos Olímpicos, junto con los que disputaron precisamente el Preolímpico, clasificatoria para la otra gran cita deportiva.

Mirá el video

Sin embargo, hay jugadores que vienen siendo parte de las convocatorias, que en este caso no están a disposición. Dos de ellos son de Boca Juniors. Uno es Equi Fernández que se encuentra lesionado. El otro es el arquero Leandro Brey, que debutó ante Racing y tuvo que ser titular frente a Estudiantes por las lesiones de Romero y García.

El propio mascherano confesó el motivo particular por el cual no lo convocó, que tiene relación precisamente con estas lesiones. "En el caso de Leandro (Brey) habíamos hablado con Boca y nos comentó que tenía los dos arqueros lesionados. En principio es un caso bastante especial, porque el puesto de arquero no es como otra posición en el campo. Como siempre decimos, más allá de que la prioridad es la Selección, también entendemos cada caso en particular. Como también entendimos que Gondou y Vega puedan jugar esta noche con Argentinos y mañana Luján con San Lorenzo. La idea es contar con los jugadores pero tampoco trastocar en lo que podamos a los clubes. Es un poco eso y ese es el caso de Leandro"

#Sub23 Lista de convocados actualizada y esquema de actividad para la Selección, que afrontará compromisos ante @miseleccionmx ?



uD83DuDDD3 Viernes 22/3 uD83DuDC49 23 horas

uD83DuDCCD Mazatlán



uD83DuDDD3 Lunes 25/3 uD83DuDC49 23 horas

uD83DuDCCD Puebla



uD83DuDCDD https://t.co/aWzIVQ0Q0B pic.twitter.com/1sT64kAEFa — uD83CuDDE6uD83CuDDF7 Selección Argentina ??? (@Argentina) March 18, 2024

De esta manera, los dos arqueros convocados por Mascherano serán Fabricio Iacovich, de Estudiantes de la Plata, que suele ser convocado junto a Brey; y Facundo Sanguinetti, de Banfield, que tiene antepasados en la Sub 20.