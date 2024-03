A 3.900 metros de altura: cómo es el estadio en el que jugará Boca en la Sudamericana

Desde que perdió la final de la Libertadores 2023 frente a Fluminense y no logró clasificarse a la siguiente edición, los hinchas y jugadores de Boca Juniors saben que este año será diferente y que la competencia continental que disputará su club no será la anhelada, sino la Copa Sudamericana. Lo que seguramente no habían previsto era contra quiénes y dónde se enfrentarían en busca de clasificar a los octavos de final. El sorteo del lunes por la noche los unió en el Grupo D con Fortaleza de Brasil, Nacional Potosí de Bolivia y Club Sportivo Trinidense de Paraguay. Y pese a que los Xeneizes son candidatos a ganar la zona, deberán eludir un obstáculo tan sorpresivo como desafiante: un estadio a casi 3.900 metros de altura.

El Club Atlético Nacional Potosí, que curiosamente tiene un escudo y una camiseta similares a los de River Plate, es dueño de un estadio que es uno de los más altos del mundo. El Víctor Agustín Ugarte posee una capacidad para 32.000 personas y está radicado a 3.850 metros sobre el nivel del mar. Para dimensionarlo sirve considerar que La Paz, la ciudad tan temida por las selecciones sudamericanas, se halla a 3.600 metros de altura. Es tan desafiante la adaptación, que el propio delantero del equipo, Facundo Callejo, confesó que luego de dos meses en la ciudad aún no se ha terminado de adaptar: “Hay que comer menos porque la digestión es más lenta. Cuesta adaptarse, mi hija a veces se levanta con la nariz sangrando”, reveló en una entrevista.

De local y por Copa Sudamericana, el Potosí perdió cuatro veces. (Foto: @ca_nacional_potosi)

Los dirigidos por Diego Martínez deberán viajar el 3 de abril 2.121 kilómetros hasta Potosí para enfrentar a un equipo que lidera su zona en la liga boliviana y es dirigido por el ex San Lorenzo Claudio “Pampa” Biaggio. La altura ha sido un inconveniente incluso para los equipos de su país, pese a que podría pensarse que están “más acostumbrados”. Solamente teniendo en cuenta 2023, el Nacional Potosí anotó 6 goles en condición de local en cinco partidos diferentes; e hizo 5 en otra oportunidad.

Cómo les fue a los argentinos en Potosí

El Nacional Potosí no tiene partidos como local en Copa Libertadores, pero sí albergó rivales por Copa Sudamericana en siete oportunidades. De las cuatro derrotas (obtuvo tres triunfos), una se la propinó un equipo argentino: fue Estudiantes de la Plata en julio de 2017, por 1-0 y con gol de Lucas Rodríguez. Aunque el equipo que enfrentará Boca no jugó hasta ahora la Libertadores, la ciudad de Potosí fue anfitriona en dicha competencia doce veces. Allí el local fue el Club Real Potosí, que cosechó 6 victorias, 3 empates y 3 derrotas. La más recordada de las tres tuvo como protagonista a San Lorenzo, que en marzo de 2008 dio vuelta un encuentro que era desfavorable por 2-0 y terminó imponiéndose 3-2 con goles de Bernardo Romeo, Cristian Chávez y Aureliano Torres.

Algunos jugadores de Potosí celebraron jugar contra Boca. (Foto: @ca_nacional_potosi)

Boca no debería sucumbir frente a un equipo que, a priori, es de menor jerarquía. Pero, evidentemente, tendrá el desafío de imponerse no solo al Nacional Potosí, sino también a una realidad geográfica indeseada. Por lo pronto, los jugadores del conjunto boliviano anhelan fehacientemente enfrentar al Xeneize: “¡Vamos! ¡Vamos a la Bombonera! ¡Yo sabía que Dios no me iba a fallar!”, gritó el delantero argentino Martín Prost cuando oyó que su equipo integraría la misma zona que Boca. Los de la Ribera tal vez no estén igual de contentos, pero deberán competir con el mismo ímpetu a 3.900 metros de altura si quieren salir victoriosos de la que, seguro, será la más trabajosa parada como visitante en esta Copa Sudamericana.