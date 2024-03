Video: el increíble tiro que le dio el triunfo a Dallas sobre la chicharra

Son esos partidos que pueden ser visagra en una temporada. A menos de un mes de entrar en los playoffs, Dallas Mavericks consiguió una victoria trascendental ante el campeón vigente de la NBA, Denver Nuggets por 107 a 105. Y para agregarle más épica, fue con un tiro sobre la chicharra, que hizo venir abajo al estadio.



El autor de la obra maestra fue el experimentado base Kyrie Irving, que a falta de 2,8 segundos para el final, recibió la bola caliente de la noche, y al quedar marcado por Nikola Jokic no dudó, aceleró y sacó un gancho con su mano menos hábil para desatar la locura en el American Airlines Center.

Mirá el video



El héroe de la noche habló de su templanza en esa magnífica jugada final. Sobre todo, Irving hizo referencia a su apoyo en la religión, algo que también es notable porque pertenece al Islam y está en periodo de ayuno por el Ramadán. "Jugar 48 minutos sin poder beber o sin tener nada en mi estómago es como un milagro", afirmó.



"Es un tiempo especial. No puedes pensar. Solo centrarte en el camino de Dios. Las oraciones son sagradas. Dios está dentro de mi, dentro de ti y de todos. Camino en la fe y es lo que importa. Cuando tengo la oportunidad y muestro los talentos que Dios me dio, es algo que me enorgullece", agregó.



Dallas sumó un triunfo importante que le permite quedar séptimos en la conferencia Oeste y con aspiraciones de evitar los Play-In para meterse derecho en los playoffs.