La increíble confesión del Loco Díaz sobre su gol que mandó a River a la Promoción: "Abajo tenía la camiseta de Boca, menos mal que..."

El 18 de junio del 2011 se disputó uno de los partidos que nadie en el mundo River quiere recordar. Aquella jornada, en el estadio Monumental, el dueño de casa cayó ante Lanús por 2-1 y quedó automáticamente condenado a jugar la promoción para no perder la categoría.

Lo que pasó después es historia conocida. El equipo de J. J. López perdió en el global ante Belgrano y, de local y con ventaja deportiva, descendió al torneo de la Primera B Nacional. En las últimas horas quien se refirió al partido entre el Millonario y el Granate, fue uno de los protagonistas principales de la tarde.

Leandro Díaz, quien con el tiempo cumplido le dio el triunfo a su equipo y el empujón a River a jugar por la permanencia, recordó lo sucedido en el Monumental y realizó una increíble confesión sobre la camiseta que utilizó debajo de la de Lanús. Al ser consultado, su respuesta dejó boquiabiertos a todos..

"¿Qué camiseta tenías abajo cuando le hiciste el gol a River jugando para Lanús?", le preguntó entre risas la periodista Sofi Martínez. "Sí, es verdad. Menos mal que no me la saqué porque me mataban", respondió el Loco, quien añadió: "Tenía una camiseta de Boca, me mataban. Era una falta de respeto total. No sé por qué, sabía que iba a hacer un gol".

La derrota en condición de local, sumado al triunfo de Olimpo ante Quilmes (partido que se jugó en simultáneo), condenó al Millonario a pelear por la permanencia. Posteriormente, la derrota en Córdoba ante Belgrano y el empate en el Monumental obligaron a uno de los equipos más grandes del país a descender al máximo torneo de ascenso.