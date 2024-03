La desafiante frase de Demichelis sobre el sorteo de la Copa Libertadores: “Somos River, que venga…”

Luego de la victoria de River ante Gimnasia, que le permitió llegar a la cima de la Zona A y mantenerse como el único invicto de la Copa de la Liga Profesional, Martín Demichelis habló de lo que fue el partido y también respondió sobre lo que puede depararle el destino en el sorteo de la Copa Libertadores que será este lunes en Paraguay.

"Somos River: que venga el que venga. En el 2023 hicimos experiencia en mi primer año, estoy confiado de que lo podemos hacer mucho mejor”, expresó el entrenador sin dudarlo, con mucho optimismo. Luego, del partido, contó: "Normalmente, después de un gran triunfo como lo fue el del otro día, inconscientemente se suele bajar, y era lo que no nos podíamos permitir".

"Ojalá que el del otro día haya sido el partido del despegue, nos trajo felicidad y festejo interno. Como entrenador de River me voy feliz, el público volvió a colmar y regalarle apoyo a los jugadores, ante un gran equipo que se dedicó a jugar bien. Cerramos una semana completa y redonda", agregó en la conferencia.

Luego, en la misma línea, continuó: “Entendemos la exigencia del hincha, que quiere ganar, gustar y golear, pero no siempre se puede. Dije hace algunas semanas que no estábamos tan mal, que necesitábamos ese partido de jerarquía que nos diera fuerza. Y la verdad es que no estábamos tan mal...."

"Hay que tener paciencia y calma. Que los hinchas sigan creyendo, los chicos son los primeros que se matan para hacer las cosas bien. Lo que me pase a mí es secundario. Mi único objetivo como entrenador de River es ganar títulos, así que me gustaría volver a ser campeón, independientemente de cuál sea el título", cerró.