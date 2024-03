Tata Martino reveló cuándo podría volver a jugar Messi tras su lesión en Inter Miami: “El objetivo es que llegue en condiciones para…”

Gerardo Martino dio este sábado la clásica conferencia de prensa post partido de Inter Miami, que venció por 3-1 como visitante a DC United por la MLS. El Tata fue consultado acerca de la evolución de Lionel Messi, el gran ausente de la velada, quien obviamente también preocupa en la Selección Argentina, y dio algunas precisiones sobre los plazos en los que lo esperan de vuelta.

El DT de Las Garzas respondió y hasta se animó a estimar sobre el plazo en el que Leo podría volver a jugar: "La lesión de Messi hay que llevarla semana a semana, lo vamos a ir evaluando. El objetivo es que llegue en condiciones para jugar los cuartos de Concachampions", refiriéndose al mes de abril, en el que reciben a Monterrey el 3 y lo visitan en la revancha del 10.

Leo verá los partidos del Inter Miami y de la Selección desde afuera.

También, Martino se desligó del tema de la baja en los amistosos de la Scaloneta la semana que viene: "De Leo yo dije que no estaría en el partido de hoy y no estuvo. Tiene una lesión muscular y del tema Selección me parece que le corresponde hablar a la gente de la Selección".

De momento, el 10 no está descartado que se sume al grupo para acompañar a sus compañeros en la previa a la Copa América, además de realizar parte de la rehabilitación con los médicos de la Albiceleste. Luego, la continuaría con el conjunto de la Florida.

“Messi fue sustituido al minuto 50 en la victoria contra Nashville en la Copa de Campeones de la Concacaf debido a una molestia sufrida en la pierna derecha. Tras una evaluación médica posterior, se ha determinado que el capitán ha sufrido una pequeña lesión en el isquiotibial de la pierna derecha y se espera que no participe en el partido en condición de visitante del 16 de marzo contra el DC United. La disponibilidad de Messi será determinada en base a evaluaciones médicas diarias y el desarrollo de su recuperación en los próximos días”, señaló el informe oficial del Inter Miami.