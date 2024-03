La honestidad brutal de Martín Cicotello tras el flojo primer tiempo de la Lepra y posterior empate: "Soy el único..."

Independiente Rivadavia jugó mal el primer tiempo e iba perdiendo 2 a 0 con el último de la tabla, Atlético Tucumán, pero pudo reaccionar a tiempo y anotó dos goles en el segundo, que le permitieron alcanzar el empate. De hecho, hubo situaciones para ambos equipos sobre el final.

Al término del encuentro, el entrenador de la Lepra, Martín Cicotello, hizo un balance del rendimiento: "No hicimos un buen primer tiempo. Nos encontramos con un rival más determinado que nosotros que tuvo opciones a partir de segundas jugadas y juego directo que nos complicó. No tuvimos la reacción adecuada y era justo que nos fuésemos perdiendo en el primer tiempo. En el segundo pudimos reaccionar, el equipo demostró orgullo, templanza y resiliencia. Los chicos se llevan un resultado que, si el partido duraba un poquito más, quizás nos llevábamos algo más. Contento por la reacción del equipo que una vez más demostró que deja todo".

Martín Cicotello. (Foto: Prensa CSIR)

Sobre la racha de 7 derrotas al hilo que rompió Independiente Rivadavia con el empate, el DT agregó: "Hay momentos en que los equipos entran en una dinámica negativa de la cual es difícil salir. Estos chicos trabajan muchísimo para hacerlo. Hoy logramos un empate valioso por todo lo que se vivió emotivamente. Quizás no es el juego que pretendemos, es normal y entendible. Del primer tiempo que realizamos el único responsable soy yo. A partir de ahí la reacción de los chicos fue muy importante. Me quedo con eso y es un ladrillo para construir".

Luego, Cicotello se refirió a cómo hizo para torcer la actitud del equipo en el entretiempo: "En entretiempos como ese mucho no se puede decir. Los jugadores muchas veces son más conscientes que nosotros de que no han desarrollado un buen primer tiempo. Por eso dije que el responsable del primer tiempo soy yo porque planificamos el partido y se dio otra cosa. En el segundo los cambios funcionaron y no es en detrimento de los que salieron, sino que para eso tenemos banco de suplentes. Todos dieron una mano para revertirlo. En el segundo gol todos lo festejaron. Esto nos tiene que hacer más fuerte".

Finalmente, cerró: "Fue un tiempo para cada uno. En el primer tiempo la victoria de Atlético tenía méritos. No hay nada para decir, fuimos superados. En el segundo jugamos más en el campo rival, estuvimos más firmes en la recuperación de balón. Tuvimos algunos ataques interesantes".