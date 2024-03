Indian Wells insólito: la desesperada reacción de Alcaraz ante una invasión de abejas

Ni los triunfos de Carlos Alcaraz (2) ni Jannik Sinner (3) en cuartos de final pudieron eclipsar a las grandes estrellas de la jornada este jueves en Indian Wells: las abejas que invadieron la pista central y obligó a detener el duelo que protagonizó el español ante Alexander Zverev (6) durante casi dos horas.

Solo se habían disputado 9 minutos de partido (1-1, 15-0 para Alcaraz) cuando el juez de silla ordenó parar el partido porque esa "invasión de abejas" -en sus palabras- hacía imposible jugar. Alcaraz, que tenía a la mayoría de las abejas en su parte de la pista, sufrió una picadura sin mayores consecuencias y su reacción se volvió viral ya que se lo notó nervioso, con temor.

uD83DuDDE3?uD83DuDC1D "Una de ellas me picó. Yo les tengo un poco de miedo, así que me tuve que poner a salvo...".



Alcaraz y el ataque de las abejas.



"No voy a mentir: tengo un poco de miedo a las abejas", dijo el español entre risas y en declaraciones a ATP. "Estaba viendo algunas cuando estaba calentando (para reanudar el encuentro) así que no estaba al cien por cien con las abejas por ahí. Los árbitros me decían de intentarlo pero yo no estaba al cien por cien seguro de volver a empezar el partido", apuntó.

El origen del problema era una 'spidercam', una cámara en altura que se mueve suspendida por cables y donde se habían instalado cientos de esos insectos voladores. Entonces entró en acción el inesperado salvador de la jornada: un apicultor que, armado con una aspiradora y asombrosamente sin ningún tipo de protección en la cara o las manos más allá de unas gafas de sol, se encargó de retirar las abejas de esa cámara y también de la pista y las primeras filas de las gradas.

Fue recibido entre aplausos por los fans y con sonrisas por los tenistas ya de vuelta en la pista, aunque Alcaraz no las tenía todas consigo cuando se reanudó el duelo porque seguía encontrando algunas abejas aisladas por ejemplo en su ropa y objetos.