La fuerte confesión de un campeón del mundo tras alcanzar la gloria en Qatar 2022: "Me agarró una especie de vacío"

Un campeón del mundo en Qatar 2022 hizo una fuerte confesión sobre lo que le sucedió luego de haber tocado el cielo con las manos con la Selección argentina en el Lusail.

Se trata de Nicolás Tagliafico, el lateral izquierdo que fue titular en la final ante Francia y jugó un gran partido como el resto de sus compañeros para alcanzar la gloria. El ex Independiente realizó declaraciones que darán que hablar.

Tagliafico, campeón del mundo con la Selección argentina en Qatar.

"En 2023 me agarró una especie de vacío luego de haber ganado el Mundial. Me pregunté: ¿y ahora?", lanzó el primer capitán de la era Scaloni, muy reflexivo y profundo en sus declaraciones.

Aunque luego reveló que intentó dejar de lado lo que le sucedió y confirmó que luego de esas raras sensaciones está tratando de mirar hacia el futuro: "Trato de pasar página, lo que se logró ya se logró. Trato de seguir superándome, yo sé que después de una Copa del Mundo no hay otra cosa, pero trato de seguir superándome".

Además, Tagliafico le pidió a la gente que disfrute el presente y acepte que todo en algún momento se termina: "Lo clave es saber que esto va a terminar, pero disfrutando todo lo que va pasando", agregó en diálogo con D Sports Radio.

Por otra parte se refirió al último torneo que el histórico Ángel Di María disputará con la camiseta argentina: "Uno cuando lleva tiempo en la Selección quiere estar siempre ahí. ¿A quién no le gustaría quedarse siempre? No es fácil decir ‘hasta acá llegué’. Uno por ahí se da cuenta de que no está al máximo nivel, pero de alguna manera quiere ayudar y eso también depende del entrenador".

Con respecto a la posibilidad de regresar a la liga que lo vio nacer, el defensor que jugó en Banfield y levantó la Copa Sudamericana 2017 con el Rojo aclaró: "No me veo volviendo al fútbol argentino, hoy no pienso eso. La situación en Argentina no es la mejor, no sé qué va a pasar en el futuro. No quiero ser esclavo de mis palabras ni prometer nada. Ojalá el fútbol argentino mejore".

Su declaración coincide con la que días atrás manifestó Nicolás Otamendi, confeso hincha de River y compañero de Tagliafico en la Selección, quien también anunció que por el momento no volverá al fútbol argentino: "Yo soy hincha de River desde muy chiquito y mi fanatismo es muy lindo, pero trato de vivir el día a día. Mi familia está muy cómoda. Mis hijos llevan muchísimos años acá y se me hace cada vez más difícil volver a Argentina. El país no está en un buen momento. Me encantaría estar cerca de mis padres, hermanos y amigos, pero la situación es complicada".