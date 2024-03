El dueño de Camisetas Nani reveló qué pasó tras la pelea con el Turco García: "Hablé con su mujer y..."

La pelea que protagonizó el Turco García en su programa Lo Del Turco con el dueño de Camisetas Nani revolucionó las redes y el video de las trompadas que se tiraron fue viral.

Luego de que Luquitas Rodríguez, el reconocido streamer que fue testigo de lo sucedido, explicara el origen del pleito, ahora fue el vendedor de casacas retro quien dio su versión de los hechos.

El influencer había contado que Tati, apodo con el que es conocido el invitado que se peleó con el Turco, tiró varios comentarios desubicados sobre la esposa del exfutbolista y eso provocó que "volaran vasos" en un tenso ambiente que terminó a las trompadas.

Turco y Tati, antes de la polémica pelea.

A dos días de la polémica, el dueño de Camisetas Nani realizó un vivo en su cuenta de Instagram y explicó lo que sucedió: "Hablé con el hijo y con la mujer del Turco, me dijeron que entendieron que fue el personaje, que es lo que fue. Un personaje".

Uno de los seguidores de la cuenta que estaba viendo el live le preguntó si volvería al programa del ex Racing y Tati contestó: "No volvería al programa del Turco, no se puede".

Por otro lado, confirmó que sí iría a contar su versión de los hechos a Paren La Mano, el programa que Luquitas Rodríguez conduce en Vorterix: "Sí me juntaría con Luquitas, que es un amigo. Vino a mi casamiento e iría adonde él me diga".

En un momento del vivo el dueño de Camisetas Nani, hincha fanático de Racing, mostró la casaca de la Academia que el propio Turco García le había firmado antes de que se provocara al altercado. Claro, en ese momento nadie se imaginaba cómo terminaría la noche.