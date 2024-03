La tremenda confesión del árbitro del polémico Brasil 2 - Argentina 0 en la Copa América 2019: “Fue penal, pero el VAR no me…”

El debut de Lionel Scaloni como director técnico de la Selección argentina en un gran torneo fue en la Copa América Brasil 2019. En este campeonato, el equipo albiceleste finalizó en el tercer lugar al derrotar a Chile (ese día Lionel Messi fue expulsado) pero en la semifinal cayó en un partido polémico ante el anfitrión.

En ese encuentro, las decisiones arbitrales del ecuatoriano Roddy Zambrano generaron mucha molestia en el equipo argentino por dos jugadas puntuales. Se reclamó una falta de Dani Alves sobre Sergio Agüero dentro del área y un codazo de Arthur a Nicolás Otamendi, defensa central argentino.

A casi cinco años de aquel suceso, el árbitro principal del partido finalmente compartió por qué decidió no cobrar los penales y qué le dijo Messi mientras se marchaba del campo de juego. En diálogo con el canal de YouTube Federación Postera, el juez manifestó: "En ese partido en realidad hubo mucho revuelo porque perdió Argentina".

"Y obviamente terminaron culpándome. Hubo una jugada de penal, que todo el mundo lo sabe. Fue penal, y yo no lo vi en la cancha. Y el VAR obviamente no me llamó. Entonces, en ese sentido, me dijeron puedes continuar y continuamos. Si lo hubiera visto, lógico que lo cobraba. Si yo veía esa jugada, yo sancionaba tiro penal. Lo sancionaba", reconoció el colegiado

En la charla, además, reconoció que producto de este error estuvo un tiempo alejado de las principales competencias: "Esa fue la jugada más trascendental y, obviamente, como Messi sabemos lo que es... Una palabra de él suena en todo el mundo. Hilaron por lo más fino, que fue el arbitraje. Y bueno, me sacaron.Ahora tengo revancha y regreso como VAR".

Por último recordó qué le dijo el astro argentino al terminar el partido: "Me dijo que las pequeñas las cobraba en contra porque Brasil era local, y todo eso. Pero nunca me insultó ni me faltó el respeto. Son cosas que se hablan dentro de la cancha, pero nunca fue grosero conmigo, ni nunca me insultó ni nada de eso".