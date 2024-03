El jugador de Boca que estuvo a un paso de ser vendido al Atlético Madrid de Simeone

Durante el año 2023, Boca realizó una serie de exitosas transferencias. Entre ellas se destacaron la de Alan Varela al Porto de Portugal, Luis Vázquez al Anderlecht de Bélgica y Mateo Retegui al Genoa de Italia. Sin embargo, el destino del último mencionado pudo haber sido diferente.

Fue su padre, Carlos Retegui, quien reveló que la opción de marcharse al fútbol italiano surgió tras la caída de la casi concretada transferencia al Atlético de Madrid de España, una historia hasta entonces desconocida. En una entrevista con Radio La Red, el Chapa Retegui desveló los detalles de esta trama que no había salido a la luz.

Retegui pudo haber jugado en el Atlético Madrid.

“El año pasado teníamos todo cerrado con el Atlético, Mateo iba a jugar allí. Sin embargo, la transferencia se vino abajo debido al fair play financiero y la situación de João Félix. Entonces, tuvo que elegir entre jugar en Alemania, Inglaterra o ir al Genoa. Muchos me decían que estaba loco por no optar por la Premier League, pero sé que llegará esa oportunidad tarde o temprano”, contó.

Luego, en la misma entrevista, se refirió a su regreso frustrado a Boca: “No lo repescaron, es simple. Lo que dijo Román es que estaban agradecidos con Tigre y no hay otra realidad. No es verdad que Mateo no quiso volver a Boca”. "Hugo Ibarra lo llamó junto a Gracián el 4 o 5 de enero y se reunieron con él, pero ya tenía un contrato con Tigre que no se podía romper. Él firmó la extensión el 3 de enero y el llamado llegó después. Ibarra fue un señor, se portó mil puntos. Boca no lo repescó el 30 de noviembre“, agregó.

Por último, aseguró: “No tuvo problemas con nadie en Boca. Tiene muchos amigos y toda la gente en el club lo puede decir. Mateo tiene buena relación con Román y con el Consejo. Eso de que no quiso jugar en Boca no es verdad”.