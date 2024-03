El descargo de Banega tras la expulsión en el partido ante Godoy Cruz en Mendoza: "Mi reacción se..."

Newell's igualó 1 a 1 ante Godoy Cruz en Mendoza por la fecha 10 de la Copa de la Liga y quedó entre los cuatro mejores de la Zona B a falta de cuatro partidos, aunque luego del gol del Tomba no terminó bien la noche: Éver Banega fue expulsado por Fernando Rapallini.

En una imagen que no se vio clara, el árbitro explicó que había mostrado la roja "por hablar", como se entendió en sus gestos. La frase que le dijo al juez, que derivó en la sanción al futbolista de la Lepra se conoció a raíz del informe que se realizó post partido para argumentar la decisión.

El comunicado que se presentó ante el Tribunal de Disciplina de AFA indicaba que, palabras más, palabras menos, el ex futbolista que pasó por Boca y por la Selección argentina le dijo a Rapallini: "Ustedes son todos unos chorros, igual que los del VAR".

De todos modos, Éver se expresó mediante una historia de Instagram: "Buenas tardes a todos. A través de este mensaje quiero expresar de manera pública las disculpas que le ofrecí de forma privada a Fernando Rapallini y sus colaboradores luego del último partido frente a Godoy Cruz y, además, hacerlas extensivas tanto al arbitraje argentino en general como así también a la Asociación del Fútbol Argentino".

El pedido de disculpas de Banega.

Luego se refirió a su reacción desafortunada en el duelo ante el Tomba: "Mi comportamiento en cancha estuvo fuera de lugar y no debería volver a ocurrir. Por otro lado, me gustaría aclarar que mi reacción, injustificable, se debió únicamente a un enojo propio del partido y no tuvo ningún tipo de interés o intencionalidad oculta, ni contra Fernando ni contra ningún otro actor protagonista de nuestro fútbol".

"Entiendo el lugar que ocupamos los futbolistas y también sé que el respeto es un valor esencial en la sociedad y en el deporte, por eso me comprometo a trabajar para que no suceda nuevamente", cerró Banega.

Newell's, que por ahora se ubica en la cuarte posición de la Copa de la Liga, volverá a jugar el viernes cuando reciba a Platense desde las 21 horas en el Coloso Marcelo Bielsa de Rosario.