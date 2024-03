El campeón del mundo en Qatar que se postuló para ir a los Juegos Olímpicos: “Pueden contar conmigo”

Rodrigo de Paul, mediocampista campeón del mundo con la Selección argentina en Qatar 2022, exteriorizó sus deseos de representar al país en los Juegos Olímpicos de París 2024, a pesar de las dificultades que podrían surgir debido a las reglas de los clubes.

En una entrevista con el canal Rumis de Youtube, De Paul afirmó: "Sería un sueño poder defender a la Selección en cualquier competencia. Me encantaría, pero `Masche` (Javier Mascherano) tiene un montón de jugadores". A pesar de esto, el jugador del Atlético de Madrid le envió un mensaje al entrenador de la Sub 23: "Puede contar conmigo".

"Me encantaría ir a los Juegos Olímpicos, pero no pertenecen a FIFA y los clubes no tienen la obligación de prestarte", agregó. Hace algunas semanas, Mascherano había expresado su deseo de reforzar el equipo olímpico con hasta tres jugadores mayores de 23 años, pero ya ha confirmado la ausencia de Ángel Di María, quien dio por finalizado su ciclo después de la Copa América.

Además, en la charla, De Paul ratificó su pasión por la Academia. "Pasé diez años en Racing. Volví tras jugar en el Valencia. Me enseñaron un montón. Después, obviamente, en mi carrera me tuve que ir superando. La primera puerta, y cuando sos chicos, es importante que crean en vos, porque si no creen en vos no tenés la sabiduría necesaria".

"A mí me abrieron las puertas, me sacaron de un montón de lugares que podrían haber sido feas. Fue una escuela y lo adoro. Racing siempre tiene un lugar muy especial en mi corazón y yo creo que todavía me queda un camino por recorrer. Pero, seguramente, el día que decida cambiar de rumbo o algo, siempre Racing va a ser una opción para mí", cerró.