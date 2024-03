Zach LaVine, una estrella que ya no parece encajar en la NBA

El deporte profesional y a nivel de la NBA suele ser cruel. El rendimiento y sobre todo el resultado es lo que manda, por eso muchas figuras terminan siendo estrellas fugaces porque, por diferentes motivos, no pueden sostener un gran rendimiento. En este lugar parece haber caído la carrera de Zach LaVine.

En 2022, los Bulls tomaron la decisión de renovar su contrato por cinco temporadas y 215 millones de dólares, lo que muchos en el mundo NBA miraron de reojo. Sin embargo, ni el más pesimista podría haber presagiado el derrotero de lesiones que tuvo el escolta, que de ser un jugador franquicia pasó a ser un habitué de la enfermería de la franquicia de Illinois

En estas temporadas, los Chicago Bulls intentaron en algunas ocasiones intercambiarlo, pero su elevado salario siempre terminó por interponerse en las negociaciones. Cabe destacar que esta temporada apenas disputó 19 encuentros, y llegó a su fin, porque se sometió a una cirugía en su pie derecho.

Zach LaVine tiene confianza de retomar su mejor nivel en la próxima temporada. (Foto: @zachlavine8)

"Nunca tendrás interés en someterte a una cirugía. Pero llegué a una conclusión, especialmente con lo que me dijo el médico y el nivel de dolor que sentía, y es que me señaló que esto no se iba a curar por sí solo", explicó LaVine al referirse a su decisión.

Respecto a reinsertarse en el máximo nivel, se mostró con ganas e ilusionado. "No es difícil volver a encajar, especialmente por la forma en que juego y las ganas que tengo de salir a la cancha y ayudar", comentó.