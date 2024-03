La pregunta que molestó a Juanfer Quintero tras la derrota de Racing ante Boca: "Te estoy diciendo que..."

Racing no pudo sostener el resultado y perdió ante Boca. Arrancó abajo en el marcador con un gol que no representaba el desarrollo del partido. Lo empató de la mano de Juanfer Quintero y al principio del primer tiempo lo dio vuelta. Pero rápidamente sufrió el empate y se cayó anímicamente, hasta recibir dos goles más.

Justamente el colombiano fue la figura de su equipo y una de las actuaciones destacadas del partido en general. Fue el jugador más punzante de la Academia, anotó su gol y asistió a Martínez en el suyo.

Finalizado el partido, hizo un análisis de la derrota de Racing y señaló cómo debe encarar la recta final del campeonato: "Sabemos que tenemos cuatro partidos por delante que tenemos que ganar, porque no nos queda margen de error. A raíz de eso vamos a intentar hacer las cosas".

Luego, le hicieron la pregunta puntual sobre si cree que perdieron el partido porque no supieron manejar los tiempos, considerando que estuvieron por delante en el marcador. Sin embargo, Quintero parece no haber entendido la pregunta y se molestó con el periodista.

"¿Tiempos de qué? ¿Cuáles tiempos? El tiempo es el mismo, no para, sigue. No sé a qué se debe esa pregunta. Te estoy diciendo desde el principio que son detalles. Estos partidos se definen así y es así, no tienen nada que ver con el tiempo", respondió, con cara de fastidio.

Finalmente, se refirió al poco festejo que pudo tener por su gol: "Si, es muy duro. Pero estoy tranquilo porque supimos controlar el juego en muchos momentos del partido y a eso tenemos que aferrarnos. Estos partidos con esta clase de equipos se definen por detalles y ellos fueron más eficaces que nosotros".