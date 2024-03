El sincericidio de Saltita González sobre su picante cruce con Borja en el 1-1 de Independiente y River: "Se me plantó y..."

En lo que fue el empate 1-1 entre Independiente y River en el Libertadores de América, Lucas González y Miguel Borja tuvieron un picante cruce que terminó en una divertido sincericidio del futbolista del Rojo.

La pelea surgió luego de que el volante del equipo de Carlos Tevez recibiera una falta en la mitad de la cancha, tras un tironeo con Borja, que terminó amonestado por agarrar de la camiseta a Saltita. Ambos finalizaron cara a cara y el árbitro Nazareno Arasa tuvo que separarlos.

Mirá el video

Al terminar el clásico, González reveló cómo fue la situación, en diálogo con Paso a Paso, ciclo de TyC Sports: "Me agarró un poco. Yo quería seguir con la pelota, obvio. Se me plantó adelante, lo vi grandote y regulé un poco. Lo único que me falta es que me diga que me espera afuera. Sabés cómo le digo a Gabi que me defienda", haciendo referencia a Ávalos, que estaba al lado suyo dando declaraciones.

Finalmente, el encuentro finalizó en igualdad por la fecha 10 de la Copa de Liga Profesional: Independiente y River quedaron empatados con 18 puntos y en la parte más alta de la Zona A junto a Talleres y a Argentinos. De todos modos, el equipo de Demichelis está primero por los goles a favor.

El primer tanto del choque en el Libertadores de América lo convirtió Borja para la visita, luego Gabriel Ávalos pudo destaparse tras no haber podido marcar con la camiseta del Rojo desde su llegada del Bicho y puso el 1-1 definitorio ante su gente.