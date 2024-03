La llamativa frase de Guardiola sobre el enojo de De Bruyne, que fue reemplazado: "Me gustó que..."

Manchester City y Liverpool animaron el partido más importante de la Premier League, el duelo entre dos de los tres equipos que están animando la pelea por el campeonato, mientras se desarrolla la fecha 28. El encuentro, que finalizó 1 a 1 con protagonismo argentino, tuvo otro episodio por demás llamativo.

Este momento se produjo en el minuto 69, en el segundo tiempo, en el que el entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, decidió reemplazar a uno de sus jugadores más importantes como Kevin De Bruyne.

Guardiola dispuso el ingreso del croata Mateo Kovacic y cuando De Bruyne se enteró que el cambio era por él, en primer lugar se sorprendió y luego mostró todo su enfado. De hecho, el belga había sido quien asistió a John Stone en el primer gol de la noche.

Mirá el video

La imagen del enojo del volante trascendió y cuando acudió a la conferencia de prensa, a Guardiola le preguntaron por eso y su respuesta fue por demás particular: "Me gustó la reacción de De Bruyne. Ahora está contento pero me gustó que se enfadase. Eso es lo bueno y en el próximo partido tiene la oportunidad de demostrarme que me he equivocado".

Por otro lado, Guardiola se refirió al empate, en el que fueron titulares Julián Álvarez y Alexis Mac Allister: "Ambos tuvimos buenos momentos. Nosotros empezamos bien pero en este estadio no podemos bajar el nivel porque si no, no tenemos posibilidad alguna. Fue un partido igualado. Es difícil venir a este campo y ganar. Felicito al rival".

Tras el empate, Arsenal se sumó a la cima de la tabla y la disputa entre los tres equipos se mantendrá.