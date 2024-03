La bronca de los jugadores de Godoy Cruz por el empate ante Newell's

Las caras largas lo dijeron todo. Godoy Cruz dejó escapar dos puntos en lugar de ganar uno en un partido que parecía encaminarse a ser un trámite y terminó en pesadilla. Lo ganaba con gol de Conechny, a la Lepra le echaron a Banega y estaba todo resuelto. Pero una jugada sin peligro alguno derivó en la macana de Galdames y el empate rival cuando moría la etapa inicial. Para colmo de males, la roja a López Muñoz terminó por nublar la tarde en el Malvinas.

"La realidad es que perdimos dos puntos. Merecíamos mucho más pero no supimos estar finos y fue empate. Ellos se llevan demasiado premio", fue la mirada del Indio Fernández, algo en lo que también coincidieron Badaloni y Ulariaga. Los dos delanteros argumentaron la falta de fineza en los metros finales: "Nos falta terminar las jugadas. Nada más. Nos vamos tranquilos porque las situaciones están".

Oldrá no se apartó de la misma línea y coincidió con sus jugadores: "Si estábamos finos era un partidos para terminar 4 a 0 arriba. Eso no pasó y Newell's se terminó encontrando con un punto que no mereció. El cansancio está, el tema es que cuando lo digo yo no me lo toman de igual manera que cuando las quejas son de otros", cerró el Gato.

Los tres jugadores que se fueron más enojados aún fueron Franco Petroli, Hernán López Muñoz y Thomas Galdames. Al arquero porque aún le duraba la bronca por el gol en contra (primero en Copa de la Liga), al enganche por la expulsión y al defensor chileno por el error que derivó en el tanto leproso.