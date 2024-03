El gol de Alexis no alcanzó: Liverpool y Manchester City empataron un partidazo en Anfield

Liverpool, con un cambio de cara tras el descanso, dejó escapar un triunfo que tuvo cerca, en la mano y en las botines, sobre todo del colombiano Luis Díaz, ante el Manchester City, que perdió el rumbo del encuentro y que sufrió para salvar un punto (1-1) que mantiene en un puño la pelea por el liderato de la Premier que mantiene, por diferencia de goles, el Arsenal.

Un punto separa a los tres aspirantes al título de la competición inglesa. El Arsenal de Mikel Arteta, que sacó adelante, con muchos apuros, el duelo ante el Brentford, está en la cima igualado a puntos con el Liverpool, debajo por los tantos marcados y encajados. Uno menos que ambos tiene el cuadro de Pep Guardiola, que ralentizó en Anfield su ritmo después de tres triunfos seguidos.

Se puso por delante el City en una acción de laboratorio que culminó John Stones. Pero pagó un error grosero de Nathan Ake que supuso el penalti que transformó el argentino Alexis Mac Allister y que acabó con el meta Ederson lesionado y sustituido. Así llegó el descanso, con el partido bajo control 'citizen' y sin excesiva presión. Hasta que todo cambió al inicio de la segunda parte.

Un mal pase de Aké hacia Ederson provocó una falta dentro del área del meta, que atropelló a Darwin Núñez. Penal claro que dio el empate al Liverpool. No falló desde los once metros Mac Allister. El partido fue 'red' desde ese momento. El City perdió a su portero. Kelleher, no obstante, salvó al Liverpool a la hora de juego cuando salió al paso en un mano a mano con Phil Foden.

Pero el triunfo lo tuvo Luis Díaz. Dispuso el colombiano de las ocasiones de gol más claras del partido. Definitivas. Falló. Un mano a mano en solitario ante Ortega que elevó y desvió en exceso. Otra, a continuación, en la que estuvo lento y permitió que Kyle Walker le quitara el tiro, salvador. Y es que había entrado Salah a la hora de juego y lo había cambiado todo. No tanto de cara a gol. Sino a la hora de ordenar el juego.

También tuvo lo suyo el City, al final. Foden, sin querer, tras un rechace del meta, estrelló el balón en el larguero. A esta ocasión respondió Jarell Quansah con un tiro desde fuera que frustró el meta Ortega. La última fue del City, en un lanzamiento escorado de Jeremy Doku, cruzado, que repelió el palo. Empate, partidazo.

Los datos del partido