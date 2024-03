Vidal jugó un tiempo, celebró la clasificación y dejó otro elogio para Godoy Cruz: "Lo hicimos contra un..."

Arturo Vidal fue titular en la ida entre Godoy Cruz y Colo Colo, por la segunda fase clasificatoria a la Libertadores. Se lesionó en el segundo tiempo y debió salir. A contrarreloj trabajó para estar en la vuelta y lo hizo, pero la lesión no le permitió estar más que 45 minutos. Tuvo que ver el segundo tiempo desde el vestuario, pero finalmente pudo celebrar la clasificación de su equipo ante el Tomba.

"Me volvió a apretar ahí en lo que me había pasado el otro día (isquiotibial derecho). Traté de aguantar lo más que pude pero bien. Tengo varios días para recuperarme, no voy a poder estar para el domingo (ante Huachipato) pero sí para el siguiente partido. Contento por lo que se hizo porque se avanzó, que era lo más importante", sentenció sobre el final del encuentro.

Mirá el video

Luego, Vidal volvió a dejar palabras elogiosas para el equipo mendocino: "El equipo está muy contento. Esto nos va a ayudar a crecer para los partidos que vienen. Lo hicimos contra un gran equipo como Godoy Cruz, que es muy duro. Pero lo sacamos adelante, jugando bien. El equipo en ningún momento sufrió y eso nos deja muy tranquilos".

Luego, se refirió nuevamente a su lesión: "Espero estar bien para los próximos partidos, yo creo que sí. La gente está muy preparada para recuperarme. Vamos a hacer todo lo posible para estar con el grupo en los próximos partidos, pero la alegría de haber pasado hoy día es más importante que cualquier dolor".

Finalmente, contó cómo vivió el partido desde el televisor del vestuario, en el estadio Monumental de Santiago. "Sufrí mucho en el camarín mientras miraba el partido. Pero confiaba en el equipo. En ningún momento sufrimos, el equipo ha madurado en eso. No recibimos goles, las pelotas paradas tampoco las sufrimos y eso me pone muy contento", confesó.