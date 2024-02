¿Quiénes son los 3 máximos favoritos a ganar el Argentina Open?

En las calles de Palermo comienza a sentirse el aroma a tenis. El Buenos Aires Lawn Tennis Club está listo para que el mejor tenis del mundo se despliegue sobre sus canchas de polvo de ladrillo. Y si hablamos de arcilleros, cómo no comenzar con Carlos Alcaraz (2° del mundo), el primer sembrado del torneo Argentina Open y máximo favorito, que llegará a la Ciudad de la Furia con el objetivo del bicampeonato.

Sin el desgaste que hubiera significado llegar a semifinales o final del Abierto de Australia, el pupilo de Juan Carlos Ferrero arribará a la gira sudamericana (también participará en Río de Janeiro) con una gran preparación en esta superficie. Si bien su presente no expone su mejor tenis -no gana un título desde Wimbledon-, hay una diferencia enorme en la jerarquía del murciano respecto al resto del cuadro. Por ello y teniendo en cuenta lo bien que se sintió el año pasado, se perfila como el amplio favorito a quedarse -y retener- el trofeo del Mate.

Francisco Cerúndolo (22°) no tuvo un buen comienzo de temporada, pero en el Argentina Open se transforma. (Foto: archivo)

En la carrera en busca del título en Buenos Aires lo sigue Francisco Cerúndolo (22°). El mejor argentino del ranking no tuvo un buen comienzo de temporada (2 victorias y 5 derrotas) e incluso perdió en su debut en el Córdoba Open ante Jaume Munar (74°), pero en este torneo se transforma. La cancha lenta con un pique alto de la bola le sientan perfecto a su juego potente y, cuando está afilado, despliega solidez desde el fondo de la cancha. En el Argentina Open logró su primera gran actuación, cuando llegó a la final en 2021. Sin carga física por su rápida despedida en La Docta, afinará su juego para el certamen porteño e intentará quitarle el trofeo a Alcaraz.

El gran tapado del torneo y último por mencionar en este listado es la perla francesa, Arthur Fils (34°), un desconocido para quienes no siguen el día a día del circuito. El pupilo de Sergi Bruguera, quien también estará en Buenos Aires, tiene un tenis perfecto para esta superficie. Movilidad, variación de alturas y velocidades, el arma del drop shot. Lo único que le puede jugar en contra es la falta de rodaje en polvo de ladrillo, ya que no juega un torneo sobre ese tipo de pista desde julio. No obstante, es un ritmo que puede adquirirlo en las primeras rondas del certamen. Fue la gran apuesta de la organización, que lo tentó a viajar a Sudamérica, y se espera que despliegue su talento en Argentina.

Arthur Fils (34°) es el gran tapado del torneo. (Foto: @arthur.fils)

Se viene un Argentina Open fantástico, más allá de estos tres jugadores: Stan Wawrinka, Marin Cilic, Cameron Norrie, Sebastián Báez y Tomás Etcheverry, entre otros. Darse una vuelta por el club de tenis más tradicional del país es un gran plan para la semana entrante.