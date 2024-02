La desafiante frase de Tevez tras las críticas recibidas por un refuerzo: "Si me quieren pegar a mi, voy a..."

Independiente tuvo un mercado de pases agitado. Entre todos los refuerzos que llegaron, el quinto en arribar al equipo fue el ecuatoriano Jhonny Quiñónez que fue adquirido al Aucas a cambio de 1 millón de dólares por el 50% del pase.

El ecuatoriano de 25 años fue un pedido del entrenador, Carlos Tevez, que ya en el cuarto partido por Copa de la Liga lo ha utilizado con frecuencia, a pesar de que el futbolista no se lo devolvió con un gran rendimiento.

Mirá el video

Tras igualar ante Huracán con un jugador más prácticamente todo el partido, al DT le preguntaron por si creía que al ecuatoriano le estaba acostando la adaptación al fútbol argentino. Su respuesta fue una férrea defensa: "Está bueno porque me van a criticar por Quiñónez. Que me sigan criticando, no pasa nada. No vamos a entrar con el tema raza ahora. Es algo que se ve y ya empiezan a decir que no puede jugar en Argentina. Hay que darle tiempo, yo cuando volví de jugar la final de Champions y vine, no la rompí de un día para el otro. Tengamos paciencia. Entiendo al hincha de Independiente, pero es paciencia".

"Recién vamos 4 partidos, cómo podés decir que un jugador es un fenómeno con 4 partidos. Decime qué jugador es un fenómeno con cuatro partidos. De todos los equipos que compraron. Estamos ensañados con Quiñónez", agregó.

Finalmente, desafió a la prensa para continuar defendiendo al volante. "Si me quieren pegar a mi por Quiñónez lo voy a seguir poniendo. Que me sigan criticando por Quiñónez, no pasa nada, yo soy el responsable", sentenció.

"