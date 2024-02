El presidente de Talleres liquidó a Villagra por irse a River: “Yo fui a buscarlo cuando estaba tirado en…”

La posibilidad de vestir la camiseta de uno de los clubes más importantes del país, lleva a los jugadores a tomar decisiones importantes. En este caso Rodrigo Villagra se plantó en Talleres a inicio de año y exigió que aceptaran la oferta que llegó por él desde River, donde debutó el pasado miércoles en el triunfo de su nuevo equipo ante Excursionistas por Copa Argentina.

Luego de entrenarse en contraturno y afirmar que si no emigraba no volvería a vestir la camiseta de la T, las partes llegaron a un acuerdo y la transacción se realizó con éxito. Pero que la transferencia se haya realizado, no quiere decir que la relación entre las partes continúe siendo la que era hasta la temporada 2023.

Andrés Fassi apuntó contra Rodrigo Villagra por su salida de la T.

Esto quedó más que claro tras las explosivas declaraciones de Andrés Fassi. El presidente de la institución dialogó con el programa Viejo y Glorioso Talleres y liquidó a Villagra tras su salida: “Desde que yo estoy, entre enero de 2015 y febrero de 2024 se han ido 33 jugadores. Más de 20, al extranjero. Y hubo sólo dos que tuvieron la actitud de no entrenarse: Juan Cruz Komar y Villagra”

“No nos olvidemos que todos estos personajes que aparecieron ahora no estuvieron hace dos años cuando Villagra estaba tirado en Rosario en el banco de suplentes, sin jugar un solo partido y ganando un peso con cincuenta. Yo fui, lo busqué y la gente de Central coreaba que salía Villagra. Lo trajimos, le dimos confianza, lo ayudamos y perfeccionamos. Se me armó un lío con el Cacique Medina porque le vendía a Federico Navarro y le dije que Villagra iba a ser uno de los mejores contenciones del país. Y lo fue”, añadió Fassi.

Para finalizar, lejos de calmar las aguas, el presidente de la T, sentenció: “Hay que tener un poco de gratitud en la vida y no olvidarse de todas las situaciones y sólo ver esta parte, cuando el jugador está acá arriba”. Porque “yo lo traje cuando estaba acá abajo. Talleres hizo mucho para que por Villagra vengan a preguntar River, Dinamarca, para que vaya a la Selección, para genere… ¿Quién lo hizo todo eso? Lo hizo Talleres papá”.