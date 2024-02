El tremendo posteo de Comunicaciones tras el escandaloso penal a Riestra sobre la hora

Bastaron apenas un puñado de partidos para encontrar lo que será una de las grandes polémicas de la Copa Argentina. Este miércoles, en el partido que protagonizaron Deportivo Riestra y Comunicaciones por los 32avos de final de la competencia, se vivió un suceso insólito.

El Malevo, conocido por los fallos arbitrales que lo vienen beneficiando en los últimos años, logró pasar de fase tras eliminar al equipo de la Primera B Metropolitana con un inexistente penal que solamente el árbitro Joaquín Gil observó. Esto, como era de esperarse, trajo un sinfín de reacciones.

El Cartero se expresó tras verse perjudicados en Copa Argentina.

A través de sus redes sociales oficiales, Comunicaciones decidió realizar un tremendo posteo en relación a lo vivido en cancha de Temperley. “El juego fue creado para superar al rival valiéndose de la belleza de los elementos que tiene el propio juego, y no para sobrepasar su reglamento buscando sacar ventajas para superar al rival", escribió la institución junto a una foto de su capitán, citando la frase expresada por Marcelo Bielsa.

Por su parte otro de los que habló tras verse perjudicado por la situación fue Ezequiel Segura. El presidente del club habló con radio La Red y dejó claras sus sensaciones tras la eliminación de su equipo de la Copa Argentina: “Estoy indignado. Es una vergüenza lo que está pasando".

"Me habían dicho que el árbitro era peligroso, nos pusieron a un sicario. Este arbitro no puede dirigir más. Que se compre una chacra con la guita que le dieron. Que Beligoy se haga cargo. Voy a hablar con Tapia y todos los que haya que hablar. Esto no puede pasar nunca más", sentenció.