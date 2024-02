El tremendo elogio de Gregg Popovich a Messi, en su paso por Miami: "Es alguien fuera de..."

En la previa del duelo que enfrentó a los Heats y a los Spurs en Miami, Gregg Popovich fue consultado sobre Lionel Messi y opinó sobre el futbolista del Inter Miami con una divertida respuesta y un tremendo elogio.

En la conferencia de prensa, Juan Ballesteros, periodista argentino, le contó al histórico entrenador lo importante que es el 10 para nuestro país, y aprovechando la estadía en la Ciudad del Sol de quién supo dirigir a Manu Ginóbili, le preguntó sobre el capitán de la Scaloneta.

"¿Mi opinión sobre Messi? Es genial... No lo conozco. Puedo inventar cosas si querés (risas). Que tomamos cervezas todo el tiempo, nos relajamos juntos y tomamos Malbec juntos (risas). No lo conozco... Lo he visto jugar por muchos años y es genial, es alguien fuera de este mundo. No hay mucho más que pueda decir porque no lo conozco", respondió Pop.

Mirá el video

Por otra parte, el histórico entrenador de los Spurs fue consultado sobre sus gustos en el deporte: "¿Si me gusta el fútbol? Sí, mucho. Es muy cerebral", aseguró con una sonrisa en su rostro.

En lo que fue un duelo apretado en el que ninguno de los equipos obtuvo una ventaja mayor de ocho puntos en los primeros tres cuartos, el partido finalizó en victoria para Miami Heat, que se impusieron por 116-104.

San Antonio mejoró a pesar de haber ganado 3 de los últimos 10 encuentros, aunque no pudo ganar para empezar a salir del último lugar de la Conferencia Oeste. Cuenta con solo 10 victorias y 41 derrotas, en una temporada en la que los de Popovich intentarán olvidar rápidamente.