El Kun Agüero reveló por qué Guardiola le sacó la titularidad en el City: "La tensión empezó cuando..."

Sergio Agüero conoce muy bien a Pep Guardiola: ambos compartieron cinco temporadas juntos en el Manchester City, ganando varios títulos e incluso llegando a una final de Champions League. Pero siempre quedó flotando la duda de por qué en los últimos años el Kun fue perdiendo un lugar entre los titulares, hasta llegar a tener pocos minutos en cancha. Sobre esto charló el exfutbolista con Juan Pablo Varsky.

"Al principio la relación fue muy buena y después empezamos a tener bastantes charlas, sobre todo por la presión. Me volvía loco con eso y yo por ahí me sacaba. Empezamos a tener un poco de tensión los dos", explicó el Kun en una entrevista para Clank Media.

El Kun Agüero es toda una leyenda del Manchester City. (Foto: archivo)

"En un partido contra Stoke City yo hago 2 goles y él en la conferencia tiró algo como: ‘Me gusta que Agüero haga goles, pero quiero que trabaje más para el equipo", aseguró el dueño de KRU Sports. Y agregó: "Ahí empezó un poco la tensión. Al otro día fui y hablé con él. Le pregunté por qué no me lo había dicho a mí y me pidió disculpas porque no se había dado cuenta. Partido a partido tratamos de ver cómo yo podía presionar, en mi cabeza eso me sacaba energía, yo quería guardarme para poder atacar después".

Por último y con su característico carisma, Kuni cerró: "Yo por ahí creía que no me quería, pero en realidad él era el técnico y hoy pienso que no es que no me quería, no le estaba funcionando y había que respetarlo. Después me di cuenta de eso y me empecé a llevar muy bien con él".

En varias oportunidades, Guardiola dejó en claro su cariño por el argentino y mencionó que "jamás va a poder reemplazar a Agüero". Actualmente cuenta con otros dos delanteros que prometen y mucho: Erling Haaland y Julián Álvarez. ¿Podrá el Kun aguantar la marca de ser el máximo goleador de la historia del club ciudadano?