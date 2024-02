Alarma en Boca: el titular y referente que dejó el entrenamiento con una molestia en la rodilla, a horas de enfrentar a Defensa

Boca se prepara para lo que será el primer partido del año en la Bombonera. Este sábado, desde las 19.30, el dueño de casa recibirá a Defensa y Justicia con el objetivo de continuar con su racha ganadora. Pensando en lo que será le mano a mano ante el Halcón, llegaron pésimas noticias para el club.

Durante el entrenamiento de este jueves Sergio Romero sintió una molestia en la rodilla (la misma que se operó) que lo obligó a abandonar la práctica. En las próximas horas el arquero, que fue subcampeón del Mundial de Brasil 2014, será sometidos a estudios para conocer a detalle cuál es situación de cara al encuentro del fin de semana.

Ante esta situación, y mientras desde Boca no emitan un parte médico oficial, la presencia de Chiquito en el partido del sábado ante los de Florencio Varela, está en duda. En caso que el titular no pueda decir presente en la Bombonera, su lugar será ocupado por Javier García (Leandro Brey se encuentra en el Preolímpico con la Selección argentina Sub 23).

Teniendo en cuenta esto, si Romero llega a quedar descartado para el mano a mano con el equipo de Florencio Varela, Sebastián Díaz Robles será quien ocupe un lugar en el banco de suplentes. El arquero de la Reserva tendría, de esta manera, el primer llamado de la era de Diego Martínez.

En cuanto al equipo de Boca que se perfila para enfrentar a Defensa y Justicia, el DT pasó a: Romero (reemplazado por García); as Blondel, Cristian Lema, Nicolás Figal, Lautaro Blanco; Luis Advíncula, Guillermo Pol Fernández, Mauricio Benítez, Kevin Zenón; Miguel Merentiel y Darío Benedetto.