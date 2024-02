El tremendo guiño de Colapinto a Boca Juniors en el auto que usará en la Fórmula 2

Franco Colapinto, fanático hincha de Boca Juniors, anunció que utilizará el número 12 en la Fórmula 2, todo un guiño para el club de sus amores.

El pilarense comentó en su cuenta de Instagram que en 2024 no podrá seguir utilizando el 10 que usó en la Fórmula 3, por lo que no dudó en elegir un número muy especial para el Xeneize.

"El año pasado tuve la suerte de haber corrido con un número que tanto nos representa a los argentinos por todo el disfrute, éxitos y alegrías que nos trajeron los '10'. En el 2024 no voy a poder usar el diez, pero no dudé en elegir un numero con el que siempre había querido correr. Que capaz no represente a todos los argentinos pero sí a la mayoría… a la mitad más uno para ser exactos, jajaja. ¡Tengo muchas ganas de usar el '12' este año y dejar a Boquita bien arriba de la F2!", escribió Colapinto en la red social.

El alerón delantero del monoplaza que usará Franco Colapinto en la Fórmula 2, con el número 12 en alusión a la hinchada de Boca. (Foto: @francolapinto)

Junto a ese texto incluyó videos de la hinchada de Boca y fotos suyas con la camiseta azul y oro y del alerón delantero de su monoplaza con el número 12.

Colapinto debutará de manera oficial el sábado 2 de marzo con el equipo MP Motorsport, en la primera fecha de un calendario de 14 pruebas de la Fórmula 2, que también iniciará la Fórmula 1 en el apuntado país de Medio Oriente.

Fuente: Télam